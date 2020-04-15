Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:45Заразились
на 15.04В России 24 490+3 388В мире 1 976 192+58 872

Москвич выстрелил в знакомого и забаррикадировался в своей квартире

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Москвич выстрелил в знакомого и забаррикадировался в собственной квартире на юго-востоке столицы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Между двумя мужчинами, ранее знакомыми, произошел конфликт. Один выстрелил в другого и скрылся", - сказал источник.

Позднее выяснилось, что стрелявший забаррикадировался в собственной квартире вблизи места происшествия.

"Подозреваемый оставил оружие на месте происшествия и закрылся в квартире на Окской улице. С ним ведутся переговоры", - сказал источник.

Потерпевший получил пулевое ранение и был госпитализирован. За его жизнь борются врачи.

Москва

Новости

Москвичи смогут попросить полицейских перепроверить пропуск на нескольких устройствах

Источник сообщил, что решение о переносе парада Победы принято

Источник сообщил, что решение о переносе парада Победы принято

Пропуска в московском транспорте будут проверяться автоматически

Контроль за наличием пропусков в Москве будет усиливаться с каждым днем

Контроль за наличием пропусков в Москве будет усиливаться с каждым днем

Общежития РУДН в Москве частично закрыли на карантин по коронавирусу

Пропускной режим в Москве в первый день работы привел к заторам и очередям

Пропускной режим в Москве в первый день работы привел к заторам и очередям

Песков отметил недостаток дисциплины у москвичей

Песков отметил недостаток дисциплины у москвичей
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор отрицает массовое заражение китайцев, выезжающих в КНР из Москвы

Пандемия коронавируса

В Москве за сутки принудительно госпитализировали 213 нарушителей самоизоляции

У московских водителей не будут забирать машину за езду без пропуска

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');