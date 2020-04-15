Москвич выстрелил в знакомого и забаррикадировался в своей квартире

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Москвич выстрелил в знакомого и забаррикадировался в собственной квартире на юго-востоке столицы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Между двумя мужчинами, ранее знакомыми, произошел конфликт. Один выстрелил в другого и скрылся", - сказал источник.

Позднее выяснилось, что стрелявший забаррикадировался в собственной квартире вблизи места происшествия.

"Подозреваемый оставил оружие на месте происшествия и закрылся в квартире на Окской улице. С ним ведутся переговоры", - сказал источник.

Потерпевший получил пулевое ранение и был госпитализирован. За его жизнь борются врачи.