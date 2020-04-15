Москвич выстрелил знакомому в ногу из охотничьего ружья

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Мужчина в Москве ранил знакомого из охотничьего ружья, сообщили "Интерфаксу" в столичном управлении МВД.

Задержанным оказался житель юго-востока столицы 1973 года рождения. Между ним и пострадавшим случился бытовой конфликт. Стреляли из охотничьего ружья и попали в ногу. Обращение о происшествии поступило в полицию около 19:30.

Конфликт произошел по адресу Окская улица, дом 28.

Врачи оказывают помощь пострадавшему. Подозреваемого отправили в территориальный отдел МВД для разбирательства.

Следователи СКР выясняют, стоит ли возбуждать уголовное дело.