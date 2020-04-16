"Индекс самоизоляции" в полночь в Москве поднялся до 4,9

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Индекс самоизоляции в Москве на 0:00 четверга составил 4,9. Из этого следует, что москвичи ответственно подходят к соблюдению требований самоизоляции и находятся дома.

Этот показатель на 0,1 деление ниже самого высокого индекса самоизоляции по шкале от 0 до 5. По данным сервиса, пиковый уровень нулевой активности к этому часу зафиксирован в подмосковных Железнодорожном (5,0) и Королеве (5,0).

Самый низкий показатель индекса в Московской области зафиксирован в Котельниках (4,5), Ступино (4,6), Егорьевске (4,6) и Солнечногорске (4,6).

Индекс самоизоляции – это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании приложений и сервисов Яндекса. В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

Если показатель приближен или равен 0, значит, уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей. Если индекс приближается или равен отметке 5, значит, уровень изоляции высокий.

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, с 30 марта покидать жилье разрешается только в случаях обращения за неотложной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан на нее ходить; совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания; необходимости вынести бытовой мусор.

Аналогичные меры работают на территории Московской области.

В соответствии с указом столичного мэра и аналогичным постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева, с понедельника началось оформление цифровых пропусков, которые стали обязательными для поездок по территории двух регионов с 15 апреля.