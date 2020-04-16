В элитном поселке на Рублевке загорелся магазин

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В элитном подмосковном коттеджном поселке Жуковка на Рублево-Успенском шоссе загорелся магазин, сообщил информированный источник "Интерфакса".

Там горит кровля по всей площади, площадь возгорания составляет порядка 200-300 квадратных метров, уточнил он.

По предварительным данным, никто не пострадал.

В областном управлении МЧС подтвердили, что в дежурную часть в 7:30 в четверг поступило сообщение о пожаре по дресу городской округ Одинцово, деревня Жуковка, дом 200. Туда направили четыре машины и в общей сложности 15 пожарных. Судя по фотографии с места событий, торговое помещение, в котором загорелась кровля, пустовало и предлагалось в аренду.

Позднее в МЧС уточнили, что к 8:13 пожар был локализован на площади 300 квадратных метров, а в тушении участвовлао уже 18 единиц техники, 61 человек.