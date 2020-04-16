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В Москве за сутки выпала пятая часть месячной нормы осадков

В Москве за сутки выпала пятая часть месячной нормы осадков
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Прирост осадков в районе главной столичной метеостанции на ВДНХ за последние 24 часа, по предварительным расчетам, составил 9 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в четверг.

"За сутки в городе выпало около 20% месячной нормы осадков", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что месячная норма осадков для апреля в Москве - 44 мм.

По прогнозам синоптиков, осадки в виде дождя и мокрого снега в столичном регионе продолжатся ночью и днем в пятницу. Порывы ветра могут достигать 15-17 м/с.

Температура воздуха в ночные часы может опуститься до нуля, по области - до минус двух градусов. Максимальная температура днем не превысит 5-7 градусов.

Москва

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