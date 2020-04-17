Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за неполные двое суток

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Со среды в Москве выпало около 25% месячной нормы осадков в виде дождя и мокрого снега, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в метеобюро столицы.

Прирост осадков на главной московской метеостанции на ВДНХ за последние 36 часов, по предварительным расчетам, составил 11 мм, отметил собеседник агентства. Он уточнил, что месячная норма осадков для апреля в Москве - 44 мм.

По прогнозам синоптиков, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега сохранятся местами днем в пятницу. Порывы ветра могут достигать 15-17 м/с. Максимальная температура днем не превысит 5-7 градусов.