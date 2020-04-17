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В Подмосковье усилят контроль мест проживания мигрантов

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Подмосковье возьмут на особый контроль места компактного проживания иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления региональной безопасности Московской области.

"Главам городских округов поставлена задача проверить все места, где компактно проживают иностранные граждане (общежития, хостелы, стройгородки и пр.) и совместно с правоохранительными органами обеспечить соблюдение в данных местах ограничительных мероприятий", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в Московской области на миграционном учете состоит около 340 тыс. иностранных граждан.

Наибольшее количество мигрантов проживает на территории городских округов Люберцы, Балашиха, Мытищи, Долгопрудный, Раменское, Домодедово, Подольск, Красногорск и в Одинцовском городском округе, добавили в управлении.

Работодателям рекомендовано воздержаться от массовых увольнений трудовых мигрантов и, по возможности, оказывать им необходимые меры поддержки.

По состоянию на 16 апреля в Подмосковье зафиксировано 3 526 случаев заболевания COVID-19. Наибольшее количество подтвержденных диагнозов "коронавирус" в городских округах: Одинцово (242), Люберцы (184), Красногорск (173), Химки (147), Ленинский (133), Пушкино (102).

Московская область коронавирус

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