В Москве перекрыли дорогу из-за накренившегося указателя

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Москве перекрыли движение по Краснопресненскому путепроводу в обе стороны, сообщил информированный источник "Интерфакса". Поводом стал опасный крен металлической конструкции с дорожными указателями, которая находится над проезжей частью. Это подтвердили в ГАИ.

На Краснопресненском путепроводе сейчас так: pic.twitter.com/GBJfjYMAxt — ЦОДД (@gucodd) April 22, 2020

"Сегодня в районе 15:00 часов на улице 1905 года в районе дома 16 над проезжей частью произошло наклонение конструкции, на которой расположены указатели дорог. В настоящее время сотрудниками ГИБДД, движение транспорта в оба направления полностью перекрыто", - сообщили в городском управлении инспекции.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) уточнили, что на путепроводе начался ремонт. Общественный транспорт по нему также не может проехать. Водителям предлагают объезжать закрытый участок.

В столичном регионе с утра сильный ветер. Заммэра города Петр Бирюков около полудня сказал журналистам, что до 21:00 ожидается ветер со скоростью до 23 метров в секунду при порывах. В связи с этим городские службы переведены в усиленный режим.

Также на усиленный режим перешли подмосковные энергетики - "Россети Московский регион" (ПАО "МОЭСК") и АО "Мособлэнерго".