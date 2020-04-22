Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:02Заразились
на 22.04В России 57 999+5 236В мире 2 561 044+88 785

В Москве перекрыли дорогу из-за накренившегося указателя

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Москве перекрыли движение по Краснопресненскому путепроводу в обе стороны, сообщил информированный источник "Интерфакса". Поводом стал опасный крен металлической конструкции с дорожными указателями, которая находится над проезжей частью. Это подтвердили в ГАИ.

"Сегодня в районе 15:00 часов на улице 1905 года в районе дома 16 над проезжей частью произошло наклонение конструкции, на которой расположены указатели дорог. В настоящее время сотрудниками ГИБДД, движение транспорта в оба направления полностью перекрыто", - сообщили в городском управлении инспекции.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) уточнили, что на путепроводе начался ремонт. Общественный транспорт по нему также не может проехать. Водителям предлагают объезжать закрытый участок.

В столичном регионе с утра сильный ветер. Заммэра города Петр Бирюков около полудня сказал журналистам, что до 21:00 ожидается ветер со скоростью до 23 метров в секунду при порывах. В связи с этим городские службы переведены в усиленный режим.

Также на усиленный режим перешли подмосковные энергетики - "Россети Московский регион" (ПАО "МОЭСК") и АО "Мособлэнерго".

Москва ЦОДД ГИБДД Московскоя область

Новости

За сутки в Москве составили более 1,4 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции

За сутки в Москве составили более 1,4 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции

Сильный ветер в Москве повалил более 30 деревьев

Полиции Москвы дали право штрафовать нарушителей самоизоляции по московскому КоАП

Полиции Москвы дали право штрафовать нарушителей самоизоляции по московскому КоАП

В Ялте пропал замглавы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин

В Ялте пропал замглавы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин

Безработица в Москве за три недели выросла на 45%

Безработица в Москве за три недели выросла на 45%

Две трети умерших от коронавируса в Москве не обращались на ранней стадии к врачам

Пандемия коронавируса

Оперштаб заявил об остановке резкого прироста заболеваемости COVID-19 в Москве

Оперштаб заявил об остановке резкого прироста заболеваемости COVID-19 в Москве

Число скончавшихся в Москве инфицированных COVID-19 выросло до 261

Число скончавшихся в Москве инфицированных COVID-19 выросло до 261

Губернатор Подмосковья допустил продление режима самоизоляции на майские праздники

Губернатор Подмосковья допустил продление режима самоизоляции на майские праздники

ЦОДД насчитал в Москве 800 тысяч автомобилей без привязки к пропускам

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');