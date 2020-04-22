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Сильный ветер в Москве повалил более 30 деревьев

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Порывистый ветер в Москве повалил 33 дерева (по данным на 16:00 22 апреля), пострадавших нет, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков журналистам в среду.

Из-за буйства стихии оказались повреждены семь автомобилей, добавил он. По словам Бирюкова, 18 деревьев было распилено и вывезено.

Заммэра добавил, что из-за сильного ветра с порывами до 23 м/с коммунальные службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности.

Петр Бирюков Москва

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