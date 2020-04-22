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Сильный ветер повалил в Москве более 130 деревьев и повредил свыше 20 машин

Сильный ветер повалил в Москве более 130 деревьев и повредил свыше 20 машин
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Порывистый ветер повалил в столице 132 дерева, пострадавших нет, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в среду.

По словам Бирюкова, больше всего случаев падения деревьев произошло на востоке и юго-востоке столицы. Он уточнил, что упавшими деревьями в Москве повреждены 26 автомобилей, три опоры рекламных щитов, а на северо-востоке - разрушена часть крыши одного из зданий.

"Городскими службами приняты меры по ликвидации этих последствий. Практически все деревья уже убраны. Для работы привлекалось более 300 специалистов комплекса городского хозяйства и свыше 90 единиц различной коммунальной техники", - подчеркнул глава комплекса городского хозяйства.

Он добавил, что из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 23 м/с, городские коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности.

Петр Бирюков Москва

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