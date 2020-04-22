Вечером в среду на улицах Москвы почти не осталось людей

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Большинство москвичей находятся дома вечером в среду, следует из "индекса самоизоляции" от компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 21:40 составил 4,4. Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5. "На улице почти никого", - следует из статистики.

Достаточно высокие отметки самоизоляции к этому часу зафиксированы в подмосковном Фрязино (4,5), Коломне (4,5) и Королёве (4,5). Наименьший индекс отмечается в Котельниках (3,9), Видном (4,0) и Солнечногорске (4,0).

Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

Если показатель приближен или равен 0, значит, уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей. Если индекс приближается или равен отметке 5, значит, уровень изоляции высокий.

До 1 мая все жители столицы независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.

С 15 апреля для передвижения по Московской области и Москве на общественном транспорте, личном автомобиле или такси необходимо иметь электронный пропуск.