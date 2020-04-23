На кредиты для пополнения оборотных средств компаний РФ выделят 24 млрд руб.

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделит субсидию в объеме 24 млрд рублей на кредиты компаниям для пополнения оборотных средств по ставке не более 5% годовых, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

Размер такого кредита сроком на один год составит до 1 млрд рублей, при этом ставка не превысит 5% годовых, сказал он.

"Такая поддержка необходима предприятиям для сохранения занятости, непрерывной работы, а также закупок товаров и услуг, и в первую очередь даст возможность обеспечить выплаты заработных плат сотрудникам", - указал Мишустин.