Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:06Заразились
на 24.04В России 68 622+5 849В мире 2 708 885+85 470

Полиция начала проверку после драки между таксистом и пассажиркой в Москве

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники столичного управления полиции проводят проверку по факту конфликта между пассажиркой такси и водителем в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления.

22 апреля 2020 года в отдел МВД России по району Бибирево поступили заявления от женщины и водителя такси. Каждый из них обвиняет оппонента в нанесении телесных повреждений.

Ранее в телеграм-каналах появилась видеозапись с придомовой камеры наблюдения, на которой видно, как водитель такси силой вытаскивает женщину из своего автомобиля, нанося ей удары.

Женщина сопротивляется и пытается вернуться в автомобиль. В ходе перепалки пассажирка падает на землю, не успев сесть в автомобиль, когда таксист резко трогается с места и уезжает.

Москва

Новости

Суд арестовал бывшего депутата Госдумы Волчека по делу о мошенничестве

Суд арестовал бывшего депутата Госдумы Волчека по делу о мошенничестве

В Мосгордуме сочли правильными штрафы за нарушение дистанции в общественном транспорте

Пандемия коронавируса

В мэрии Москвы не увидели предпосылок для ослабления карантина на майские праздники

Почти 300 нарушителей карантина оштрафовали в Москве

В Москве 216 тыс. человек продолжили ездить на машине без пропуска

Заболеваемость COVID-19 в Москве в течение недели в среднем остается на одном уровне

Заболеваемость COVID-19 в Москве в течение недели в среднем остается на одном уровне

В Москве все медработники будут проходить экспресс-тесты на иммунитет к COVID-19

Число погибших от коронавируса в Москве выросло на 37 до 325

Памятник Жукову вернули на Манежную площадь

Памятник Жукову вернули на Манежную площадь

Собянин заявил о дефиците медоборудования для инфекционных больниц в Москве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');