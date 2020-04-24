Полиция начала проверку после драки между таксистом и пассажиркой в Москве

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники столичного управления полиции проводят проверку по факту конфликта между пассажиркой такси и водителем в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления.

22 апреля 2020 года в отдел МВД России по району Бибирево поступили заявления от женщины и водителя такси. Каждый из них обвиняет оппонента в нанесении телесных повреждений.

Ранее в телеграм-каналах появилась видеозапись с придомовой камеры наблюдения, на которой видно, как водитель такси силой вытаскивает женщину из своего автомобиля, нанося ей удары.

Женщина сопротивляется и пытается вернуться в автомобиль. В ходе перепалки пассажирка падает на землю, не успев сесть в автомобиль, когда таксист резко трогается с места и уезжает.