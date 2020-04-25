Сотрудники МВД задержали "вора в законе", курировавшего молдавские группировки

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали куратора молдавских преступных группировок, причастных к разбойным нападениям в 2014-2015 годах на территории Московского региона.

Как сообщает пресс-центр МВД России, "вор в законе", ранее был неоднократно судим на территории РФ и находяится в международном розыске по запросу МВД Молдавии. По версии следствия, он курировал молдавские преступные группировки, занимающиеся разбойными нападениями, кражами, сбытом наркотических средств и иными преступлениями.

Подозреваемый был задержан сразу после освобождения из исправительного учреждения в Челябинской области, где отбывал наказание за ранее совершенное преступление. Он арестован.

Возбуждено уголовное дело по статье "занятие высшего положения в преступной иерархии".

Ранее полицейскими была пресечена деятельность организованной группы, участники которой в 2014-2015 годах совершали резонансные разбойные нападения на территории столичного региона.

В апреле 2020 года организатор группы был приговорен к 21 году лишения свободы, остальные получили от 10 до 17 лет лишения свободы, подчеркнули в пресс-центре.