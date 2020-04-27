Строители московских храмов перешли на "удаленку"

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Москве приостановлен проект "200 храмов" по строительству новых церквей, работы по нему продолжаются удаленно, сообщила пресс-служба куратора проекта, депутата Госдумы Владимира Ресина.

Депутат, бывший заммэра города проводит селекторные совещания со строителями в режиме видеосвязи. Недавно он рассмотрел "дорожную карту" программных объектов и площадок в Северном административном округе Москвы.

В пресс-службе напомнили, что в САО строится четыре четыре храмовых комплекса, по каждому из которых активно прорабатывается техническая документация. Ее подготовка ускорит строительство после снятия ограничений. Один храмовый комплекс находится на этапе подготовки к строительству, по нему идет согласование проекта и оформление документов для получения разрешения на строительство, еще три объекта проектируются.

Также строители готовятся к выходу на площадку храма Ксении Петербуржской. Приостановка работ на время карантина пока незначительно повлияла на плановые сроки. Предварительно участники совещания решили, что уже в мае продолжатся работы по подключению инженерных сетей к участку.