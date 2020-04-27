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Пассажирский автобус столкнулся с "КамАЗом" в Новой Москве

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Два человека пострадали в результате аварии с участием "КамАЗа" и пассажирского автобуса на Калужском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

Около 11:30 в районе 24-го километра Калужского шоссе в сторону центра произошло столкновение пассажирского автобуса и грузовика "КамАЗ", говорится в сообщении, размещенном в твиттере управления.

По их данным, в результате ДТП, предварительно, пострадали два человека, их состояние не тяжелое. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее о ДТП с рейсовым автобусом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. "По предварительной информации, пострадал водитель автобуса. Кроме того, среди пострадавших три человека, находившихся в легковых автомобилях", - рассказал собеседник агентства.

По его информации, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Собеседник агентства отмечал, что "на Калужском шоссе перекрыты две полосы движения из четырех по направлению в центр".

Москва

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