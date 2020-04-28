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"Ведомости" узнали о банкротстве московской сети магазинов Fashion House

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Компания Fashion House, владеющая магазинами одежды, разослала письмо сотрудникам о прекращении деятельности, сообщает газета "Ведомости" во вторник.

"Мы вынуждены признать нашу компанию финансово несостоятельной и подавать на банкротство", - цитирует газета письмо департамента персонала сотрудникам. В нем также говорится, что последние деньги ушли на выплаты зарплат работникам. Подлинность письма подтвердили два сотрудника магазинов сети и топ-менеджер Fashion House.

Также, по словам источника газеты, персоналу предложили расторгнуть трудовые договоры.

"Ведомостям" не удалось связаться с вице-президентом и территориальным директором сети.

По словам сотрудника сети, последний раз выплаты производились 27 марта, тогда сотрудники получили аванс за март. После этой даты не поступали и другие выплаты - больничные, декретные.

28 марта в Москве вступили в силу ограничительные меры, согласно которым были закрыты общественные места, в том числе непродовольственные магазины и торговые центры.

Сеть Fashion House была основана в 2001 году и владеет 19 магазинами в Москве и области.

Москва Fashion House

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