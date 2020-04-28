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"Ъ" узнал о возможном прекращении работы "Помощника Москвы"

В новой редакции КоАП могут исключить мобильные телефоны из разрешенных средств фиксации нарушений

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Фиксация гражданами нарушений правил дорожного движения с помощью приложений "Помощник Москвы" и "Народный инспектор", используемое в Подмосковье, может прекратиться в соответствие с новой редакций КоАП, сообщает "Коммерсантъ" во вторник.

По данным газеты, редакция не предусматривает "непосредственное воздействие" человека на средство фиксации нарушений ПДД. Средства, которые будут использоваться для этого, также должны "быть размещенными в установленном порядке и фиксировать в зоне своего обзора все нарушения, для выявления которых предназначены".

Под это описание подпадают только стационарные дорожные камеры и мобильные комплексы на треногах, уточняет "Ъ", в то время как мобильные телефоны и планшеты исключаются.

Гражданам разрешили фиксировать штрафы самостоятельно в 2015 году, в Москве подобную инициативу разработал Дептранс. За пять лет приложение установили 473 тыс. пользователей, однако количество наложенных штрафов неизвестно: мэрия не раскрывает статистику по штрафам, наложенным с помощью приложения.

В июне 2019 года Верховный суд России постановил, что съемка с мобильного не является автоматической фиксацией нарушения, после чего московские суды начали отменять штрафы. После обновления приложения оно стало соответствовать критериям ВС как "более автоматизированное", и суды стали сохранять их в силе.

Москва Помощник Москвы Подмосковье Народный инспектор

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