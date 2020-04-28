В Москве задумались об оснащении "дверями безопасности" новых станций метро

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Возможность установки так называемых дверей безопасности на платформах новых станций московского метро регулярно обсуждается, но решение пока не принято, заявил главный специалист архитектурного отдела АО "Мосинжпроект" Алексей Науменко во вторник.

Как заявил Науменко в ходе вебинара, технические возможности для обустройства таких "дверей" есть. "Такое возможно, но не стоит увлекаться такими решениями", - считает специалист "Моснижпроекта".

Он отметил, что "двери безопасности", представляющие собой прозрачные перегородки на краю платформы станции метро, предназначены, чтобы не дать пассажирам упасть на пути.

Напомним, вопросы установки стеклянных перегородок на станциях метро обсуждались еще при проектировании и строительстве Некрасовской линии подземки в 2012 году. Тогда на заседании научно-технического совета департамента строительства Москвы было предложено на новых станциях оборудовать платформы стеклянными перегородками, отделяющими пассажирскую зону от зоны движения поездов. Предполагалось выстраивать перегородки во всю высоту станции, однако позднее от этого решения отказались.

Отметим, что подобные решения применяются при обустройстве станций метро во многих странах мира и в России, например, в Санкт-Петербурге.

Инжиниринговый холдинг "Мосинжпроект" является единым оператором программы проектирования и строительства метрополитена в Москве. Компания на 100% принадлежит правительству столицы.