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Для тушения склада с паллетами в Новой Москве задействовали вертолеты

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Склад с деревянными паллетами горит в Новой Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС. Для тушения применяется авиация.

Как отмечается, в 12:52 поступило сообщение о возгорании по адресу: Рязановское шоссе (пос. Рязановское, Новая Москва).

"Пожарно-спасательные подразделения работают на защиту рядом находящихся строений. Для тушения пожара задействовано свыше 21 единицы техники и 80 человек личного состава, а также 15 поливомоечных автомобилей и два вертолета Московского авиационного центра", - сказали в МЧС.

Первоначально источник агентства отмечал, что площадь пожара достигла 300 кв. метров, однако позднее добавил, что площадь выросла до 1 тыс. кв. метров. Пожару присвоен второй ранг.

"По предварительной информации, никто не пострадал. На место прибыли пожарные расчеты", - добавил источник.

Между тем, другой источник "Интерфакса" сообщает, что горят складированные под открытым небом паллеты.

Новая Москва МЧС

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