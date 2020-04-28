Скорость на участке Калужского шоссе в Новой Москве увеличили до 80 км/ч

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Скорость на участке Калужского шоссе от деревни Сосенки до деревни Юрово в Новой Москве увеличили до 80 км/ч. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Центра организации дорожного движения столицы со ссылкой на замглавы ведомства Александра Ходакова.

"Скорость на Калужском шоссе повысили до 80 км/ч, раньше на участке от деревни Сосенки до деревни Юрово можно было ехать 60 км/ч. Специалисты объездили и проверили этот отрезок дороги, провели моделирование. На участке между деревнями соблюдены все меры для безопасного движения: встречные потоки разделены отбойниками, а все пешеходные переходы внеуличные или регулируемые. Работают камеры фотовидеофиксации скорости", - рассказал Ходаков.

Кроме того, для единообразия скоростного режима на участке от МКАД до обхода деревни Сосенки скорость снижена на 10 км/ч до 80, что позволит сделать движение более безопасным и равномерным, водители не будут совершать лишних обгонов.

"Ограничение скорости должно устанавливаться и применяться в зависимости от типа и функции дороги, качества дорожной инфраструктуры. Где-то скорость можно даже повысить, и мы с этим постоянно работаем. И, напротив, на извилистой улице в плотной жилой застройке, где одна полоса движения в одну сторону, много пешеходов и припаркованных машин, скорость может и должна быть понижена. Наша цель - добиться, чтобы безопасная скорость на любой улице была интуитивно понятна и соблюдалась большинством водителей", - добавил Ходаков.