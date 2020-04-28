Число ежедневных выездов бригад скорой в Москве выросло на 25-30% из-за COVID-19

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Количество ежедневных выездов бригад Московской скорой помощи выросло в этом году из-за ситуации c COVID-19 на 25-30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщил журналистам главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов.

"Количество обращений на Станцию выросло более чем на 50%, достигая в некоторые дни 24-25 тыс. в сутки, ежедневно бригадами выполняется 11-12 тыс. выездов, что на 25-30% превышает аналогичный период прошлого года", - отметил Плавунов.

"С первого дня возникновения угрозы распространения коронавирусной инфекции московская скорая помощь работает в режиме повышенной готовности. С учетом роста количества заболевших COVID-19 постоянно вносятся корректировки в регламент работы бригад и оперативных служб", - добавил он.

По его словам, каждые сутки на дежурство заступает 1040 бригад скорой медицинской помощи. "Очень важно слаженное обеспечение взаимодействия и преемственности в работе скорой помощи, поликлиник и стационаров. В этом взаимодействии медицинских организаций скорая медицинская помощь, как городская служба, занимает особое консолидирующее место", - сказал Плавунов.

"Вызовы поступают, как и от врачей поликлиник, так и от жителей. После оказания скорой медицинской помощи, при отсутствии показаний для медицинской эвакуации, информация о пациентах передается в поликлинику для активного наблюдения и лечения пациента на дому", - добавил он.