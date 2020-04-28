Стационары Москвы для экстренной помощи заполнены на 85%

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Для экстренного приема пациентов есть 15-процентный резерв коек в стационарах, сообщил главврач станции скорой и неотложной помощи имени Пучкова Николай Плавунов.

"Да, нагрузка на скорую возросла. Но мы продолжаем оказывать экстренную медицинскую помощь в полном объеме. Выезжаем на каждый вызов", - рассказал он журналистам во вторник.

Он подчеркнул, что ни один экстренный пациент без помощи не остается, несмотря на сложную эпидситуацию.

"Ургентных (экстренных) пациентов везем в 12 городских больниц. Койки там заполнены примерно на 85%, так что запас есть", - добавил Плавунов.