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Пенсионерка пострадала при падении дерева на юго-востоке Москвы

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - По предварительной информации, пожилая женщина пострадала от упавшего из-за порыва ветра дерева на юго-востоке столицы днем в среду, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Инцидент произошел у дома 8 на Волжском бульваре. Травмирована 72-летняя женщина", - сказал собеседник агентства. По его информации, пострадавшая госпитализирована в одну из больниц с повреждением ноги и ушибом позвоночника.

"Состояние пенсионерки оценивается как средней тяжести", - добавил источник. "Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее синоптики и МЧС предупредили о сильных порывах ветра в столичном регионе до 20 м/с.

Москва

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