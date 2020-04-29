Покупателю столичного магазина откусили ухо в ходе конфликта с охранником

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В конфликте между охранником и двумя покупателями в магазине на севере Москвы пострадал мужчина, сообщили в пресс-службе столичного управления полиции.

Как уточняет информированный источник, изначально спор произошёл между посетителем магазина и охранником. Другой покупатель вступился за охранника и получил травму - оппонент откусил ему часть уха.

В полиции же сообщают, что инцидент произошел в магазине на улице Лихоборские бугры (район Коптево на северо-западе столицы). В ходе происшествия один из посетителей причинил другому телесные повреждения, после чего скрылся.

В настоящий момент нападавшего ищут.