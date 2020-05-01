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Два человека пострадали в ДТП с участием автобуса на западе Москвы

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В результате столкновения автомобиля и автобуса на западе Москвы пострадали два человека, сообщает в пятницу столичное управление Госавтоинспекции.

Как говорится в сообщении управления в твиттере, ДТП произошло сегодня в 17:20 на улице Лобачевского в районе дома 98. После столкновения легковушка совершила наезд на мачту городского освещения, сказали в полиции.

По факту аварии ведется расследование.

Москва

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