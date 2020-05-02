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Двое детей разбились при падении с 11-го этажа дома в Москве

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Следователи разбираются в обстоятельствах гибели двух мальчиков, разбившихся при падении из окна дома в центре Москвы, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

По данным следствия, сегодня рядом с домом 8 по улице Талалихина обнаружены тела двух мальчиков с травмами, характерными для падения с высоты, сказала Иванова в субботу "Интерфаксу". По ее словам, уже установлено, что до трагедии дети находились в квартире не одни.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ). Следователи и криминалисты опрашивают очевидцев и соседей семьи.

Она не уточнила возраста погибших. Между тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что мальчикам было 7 и 10 лет.

Ранее в субботу источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что двое детей в возрасте 8 и 10 лет выпали из окна по неосторожности.

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