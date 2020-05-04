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"Индекс самоизоляции" в Москве немного снизился в сравнении с воскресеньем

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Большинство жителей Москвы остаются дома в рамках действующего режима самоизоляции, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 15:00 составляет 3,4. "На улице есть люди", - следует из статистики. Накануне в это же время индекс был равен 3,5.

Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5, где 0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий.

Наиболее высокий показатель самоизоляции к этому часу в Подмосковье зафиксирован в Лобне (3,6), Королёве (3,5) и Лыткарино (3,5). Меньше всего домоседов в Егорьевске (2,6), Котельниках (2,7), Ногинске (2,7), Ступино (2,7) и Солнечногорске (2,7).

Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

Если показатель приближен или равен 0, значит, уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей. Если индекс приближается или равен отметке 5, значит, уровень изоляции высокий.

Ограничительные меры, введенные в Москве в связи с коронавирусом, устанавливающие запрет на работу большинства организаций, а также строек и каршеринга, продлены до 11 мая включительно. Аналогичные меры введены и в Подмосковье.

С 15 апреля для передвижения по Московскому региону на общественном транспорте, личном автомобиле или такси необходимо иметь электронный пропуск.

Москва

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