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Число машин на дорогах Москвы выросло по сравнению с прошлым понедельником

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В первый непраздничный день мая число машин на московских дорогах увеличилось относительно прошлого понедельника, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского департамента транспорта.

"По сравнению с 27 апреля число личных машин на дорогах Москвы по данным на 10:00 среды выросло на 110 тыс., но оказалось на 49% меньше, чем в тот же период годом ранее", - сказал собеседник агентства.

При этом по сравнению с прошлым понедельником снизилось число поездок на общественном транспорте: на 10 тыс. поездок меньше совершено на метро (пассажиропоток снизился по сравнению с прошлым годом на 81%) и на столько же - на наземном транспорте (снижение так же на 81%).

Число поездок на пригородных электричках и в такси по сравнению с прошлым годом не изменилось.

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