Столичный суд арестовал напавшего на полицейского мужчину

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы заключил под стражу до 2 июля Махмуджана Матмусаева, напавшего на полицейского при проверке документов на востоке столицы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

Как сообщалось, 2 мая Следственный комитет РФ (СКР) возбудил уголовное дело в отношении Матмусаева по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По данным следствия, 30 апреля полицейский патрулировал территорию с целью предупреждения нарушений режима самоизоляции: вблизи жилого дома на улице Вешняковская в Москве он остановил мужчину для проверки документов, однако последний стал вести себя агрессивно и применил насилие в отношении представителя власти.

Напавший был задержан, следствие ходатайствовало об его аресте, но Перовский суд Москвы отказался заключать мужчину под стражу, освободив его под подписку о невыезде.

Впоследствии СКР обратился в суд с ходатайством об аресте повторно, мотивируя тем, что обвинение дополнилось еще одним эпизодом - покушением на убийство.

"Несмотря на отказ суда в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, продолжено изучение личности ранее судимого подозреваемого (...) установлен дополнительный эпизод преступной деятельности мужчины", - говорится в сообщении СКР.

Было установлено, что 30 апреля, до нападения на полицейского, Матмусаев, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим знакомым в квартире дома на Вешняковской и нанес ему несколько колото-резаных ранений. "Потерпевший оказал активное сопротивление, смог убежать и вызвать скорую медицинскую помощь, которая госпитализировала его в одну из столичных больниц", - отметили в СКР.

По данному факту дополнительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В Пресненском суде уточнили, что уголовные дела объединены в одно производство.