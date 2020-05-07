Отопление в Москве отключат за три дня

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Отопительный сезон завершается в столице, батареи и системы отключат за три дня, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам.

"Согласно федеральному законодательству, решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше 8 градусов. С учетом погоды принято решение приступить 7 мая к переводу системы теплоснабжения на летний режим работы", – рассказал Бирюков.

Он напомнил, что отключение отопления в городе проводится поэтапно.

"Специалистам комплекса городского хозяйства предстоит отключить отопление в более чем 70 тысячах зданий, в числе которых около 33 тысячи жилых домов. Вначале проходят отключения на промышленных и административных объектах, затем в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях", – добавил заммэра.

В 2019 году отопительный сезон в столице завершился 6 мая.

Ранее Бирюков сообщил, что профилактические отключения горячей воды в городе из-за режима самоизоляции начнутся не ранее 1 июня.