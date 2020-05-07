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Ежедневную дезинфекцию московских подъездов продлили на месяц

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Проведения ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов продлено на месяц, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в четверг.

Он напомнил, что в рамках борьбы с коронавирусом ежедневно обрабатываются специальными дезинфицирующими препаратами тамбуры, холлы, коридоры, лифты, лестничные площадки. Протираются и обрабатываются дезинфицирующим раствором все дверные ручки, выключатели, поручни и перила, почтовые ящики, подоконники, кнопки вызова лифтов.

"Все используемые препараты абсолютно безопасны для людей и животных, они также не повреждают поверхности", - подчеркнул глава комплекса городского хозяйства.

Он заверил, что в городе усилен контроль за качеством и регулярностью проведения дезинфекции.

О нарушениях горожане могут сообщать в Мосжилинспекцию, сотрудники которой ежедневно контролируют выполнение управляющими организациями работ по дезинфекции подъездов.

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