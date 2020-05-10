На северо-западе Москвы в результате конфликта убит мужчина

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Следователи расследуют обстоятельства конфликта на северо-западе Москвы, в ходе которого мужчина убил своего знакомого, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

"По данным следствия, 10 мая на лестничной площадке в подъезде жилого дома по улице Митинской между двумя знакомыми произошел конфликт, в ходе которого один из молодых мужчин выстрелил в знакомого, его маму и себе в область шеи", - рассказала она в воскресенье "Интерфаксу".

По ее словам, от полученных ранений 23-летний потерпевший скончался, его мать и стрелок были госпитализированы.

Иванова сказала, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ(убийство), ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц) и ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия).

Она отметила, что следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, устанавливаются все детали произошедшего.