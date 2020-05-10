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Мужчина погиб под колесами электрички на севере Подмосковья

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - На севере Московской области электропоезд "Голицыно-Дубна" сбил двух мужчин, один из них скончался, второй госпитализирован, сообщила представитель столичного управления на транспорте СКР Елена Марковская.

По ее словам, мужчины были сбиты сегодня около 17:00, когда шли вдоль железнодорожных путей на перегоне станций Водники - Хлебниково вопреки установленным требованиям безопасности.

Марковская добавила, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится доследственная проверка.

Подмосковье СКР

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