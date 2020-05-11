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Сильный порывистый ветер ожидается в Москве

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Спасатели рекомендуют обходить шаткие конструкции и не парковать авто под деревьями из-за надвигающегося на Москву сильного ветра, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

"С 03:00 до 09:00 12 мая в Москве местами ожидается усиление южного ветра с порывами 12-17 м/с", - сказали в пресс-службе.

В МЧС посоветовали в связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

"Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Будьте внимательны и осторожны", - порекомендовали спасатели.

МЧС Москва

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