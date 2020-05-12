В МГУ создадут систему мониторинга космической радиации

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - "Роскосмос", МГУ имени Ломоносова и Росгидромет подписали соглашение о сотрудничестве в создании системы мониторинга космической погоды (в частности, радиации в космосе) на основе малых спутников типа CubeSat, сообщили в госкорпорации во вторник.

"Решение о подписании соглашения было принято по результатам успешного завершения этапа летных испытаний малых космических аппаратов формата 3U CubeSat "Сократ" и "ВДНХ-80", - отмечается в сообщении. Аппараты разработаны тематическим центром МГУ - НИИ ядерной физики имени Д.В.Скобельцына.

В госкорпорации добавили, что "наряду с решением такой важной прикладной задачи, как создание системы мониторинга основной угрозы космических полетов - радиации", в рамках проекта будет также изучаться и природа радиационных полей в космосе.

Как отметил руководитель Росгидромета Игорь Шмаков, слова которого приводят в пресс-службе, подобная информация "крайне востребована Минкомсвязью, Минэнерго, Минтрансом, МЧС России и другими министерствами и ведомствами".

Малые космические аппараты "Сократ" и "ВДНХ-80" были успешно запущены в конфигурации попутной полезной нагрузки на ракете-носителе "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный 5 июля 2019 года в рамках программы "Роскосмоса" "УниверСат".