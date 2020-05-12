Минимальная стоимость аренды квартиры в Москве в мае составила 20 тыс. рублей

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Минимальная арендная ставка квартиры в старой Москве составляет 20 тыс. рублей в месяц по состоянию на май текущего года, подсчитали в "Инком-Недвижимость".

"За эту сумму сдается малогабаритная "однушка" в районе Соколиная гора (на востоке столицы - ИФ). Квартира расположена в кирпичной 5-этажке на 2-м этаже. Общая площадь квартиры составляет 20 кв. м, комнаты - 13 кв. м, кухни - 4 кв. м", - говорится в сообщении компании.

По данным экспертов, на втором месте майского рейтинга лот со стоимостью найма 22 тыс. рублей. Это 1-комнатная "малогабаритка" на 4-м этаже кирпичной 5-этажки на 9-й Парковой улице, также расположенная на востоке города. Общий метраж квартиры также составляет 20 кв. м, площадь комнаты - 14 кв. м, кухни - 3 кв. м.

Третье место у объекта с арендной ставкой 23 тыс. рублей. За эту сумму сдается 1-комнатная квартира площадью 33 кв. м, с комнатой 20 кв. м и кухней 9 кв. м на 2-м этаже 12-этажного панельного дома на Щелковском шоссе.