Автомобильный мост с аркой построят в Рублево-Архангельском районе Москвы

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Автомобильный мост с аркой высотой около 30 метров построят через залив Москвы-реки в районе Рублево-Архангельское на западе Москвы, сообщили в среду в пресс-службе Москомархитектуры.

"Арку моста изготовят из металла с антикоррозийным покрытием белого цвета, от нее протянутся стальные канаты, добавляющие надежности всей конструкции. Кроме того, предусмотрено несколько режимов архитектурной подсветки", - отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что подпорные стены моста декорируют растительным орнаментом, лестницы замостят гранитом.

Новый мост будет иметь по две полосы движения в каждую сторону и свяжет две части района Кунцево. Для пешеходов мост оборудуют лестницами и пандусами. По обеим сторонам моста пройдут велодорожки, вдоль которых высадят цветники и небольшие кустарники.

Напомним, что в 2017 году концепцию застройки данной территории в районе Кунцево определили на международном конкурсе. Территория строительства находится вблизи Мякининской поймы и граничит с руслом Москвы-реки на севере и лесом на юге.