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Смертность в апреле в Москве выросла на 1800 человек по сравнению с прошлым годом

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В Москве зафиксировано увеличение смертности за апрель 2020 года, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Москва опубликовала показатели по смертности за апрель на открытых данных сознательно, самостоятельно, чтобы эти данные могли использовать все. Действительно, у нас наблюдается увеличение смертности за апрель 2020 года по сравнению с 2019 годом. Смертность увеличилась на 1800 человек, по сравнению с 2018 годом - на 900 человек", - сказала Ракова журналистам. Она отметила, что от коронавируса в апреле умерли 639 человек.

"Мы, конечно, понимаем, что любая пандемия влияет на значение смертности горожан, и это вполне понятно, потому что вирус бьет по самому больному, обостряются все хронические заболевания. Но говорить в данном случае, что причина смертности - COVID, просто не представляется возможным", - добавила она.

По мнению Раковой, делать выводы о динамике смертности в месячном развитии рано.

Москва

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