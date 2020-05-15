Прокуратура проверит сообщения об отказе в медпомощи жителю Мытищ после операции

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Подмосковная прокуратура проверит информацию об отказе в медпомощи мужчине после операции с осложнениями на ноге, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель мособлпрокуратуры Марина Каурова.

"Прокуратура Московской области организовала проверку по сообщениям СМИ о возможно ненадлежащем оказании медицинской помощи жителю Мытищ", - сказала Каурова.

По ее словам, будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц учреждений здравоохранения. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования, добавила Каурова.

Она уточнила, что согласно сообщениям СМИ, у жителя Мытищ начались осложнения после операции на ноге, однако в медпомощи ему было отказано, так как больница в Мытищах была перепрофилирована под инфекционный центр.