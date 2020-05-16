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В Москве в субботу пройдет восьмая масштабная дезинфекция

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Очередная масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств столицы состоится в субботу, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Такие дезинфекции проводятся в столице каждую неделю, начиная с конца марта, предстоящая будет уже восьмой по счету. Эпидемиологическая ситуация остается сложной, а дезинфекция, по оценкам специалистов, одно из самых эффективных средств профилактики", – сказал Бирюков журналистам накануне

Он уточнил, что общегородская дезинфекция занимает около четырех часов, за это время предстоит обработать более 300 млн кв. метров различных площадей.

Заммэра пояснил, что в работах примут участие около 70 тысяч сотрудников коммунальных служб. В недоступных для техники местах обработку выполнят вручную комплексные бригады.

В общей сложности будет задействовано более 4,5 тыс. единиц поливомоечной техники и 8,3 тыс. различных распылителей. При обработке применяются специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. Они совершенно безопасны для людей и животных.

Москва коронавирус дезинфекция

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