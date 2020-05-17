Известный театральный художник Сельвинская умерла в возрасте 92 лет

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Известный театральный художник России Татьяна Сельвинская в воскресенье скончалась на 93-м году жизни, сообщили "Интерфаксу" в Российской академии художеств в воскресенье.

"Татьяна Ильинична не только писала картины, но и стихи. Осенью она готовилась организовать свою персональную выставку", - сказал собеседник агентства.

Татьяна Сельвинская - советский и российский театральный художник, живописец, поэт, заслуженный деятель искусств РСФСР.

Она родилась в семье известного поэта Ильи Сельвинского и Берты Сельвинской. Её детство прошло в Доме писателей в Лаврушинском переулке и в писательском городке Переделкино среди выдающихся людей, таких как Борис Пастернак, Осип Мандельштам, Корней Чуковский, Генрих Нейгауз, Леонид Леонов, Святослав Рихтер и других.