Более 40 тыс. человек вылечились в Москве от коронавируса

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выздоровело еще 3746 пациентов после прохождения лечения от COVID-19, сообщила в четверг заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова .

"Всего число людей, выздоровевших (в столице - ИФ) от инфекции, увеличилось до 40 682", - сказала она журналистам в четверг.

Ракова напомнила, что в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, в соответствии с российскими и международными рекомендациями. Она подчеркнула, что заниматься самолечением ни в коем случае не стоит.

Диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Ранее сообщалось, что за сутки в Москве умерли еще 68 пациентов с коронавирусом, а общее число жертв инфекции достигло 1794.