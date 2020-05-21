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Главный архитектор Москвы выступил против заборов в городе

Главный архитектор Москвы выступил против заборов в городе
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Строительство заборов и огораживание криминализуют городскую среду, на самом деле заборы создают "дополнительные места для совершения преступлений", заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, если за забором происходит что-либо противоправное, то неравнодушные люди не смогут прийти на помощь, а то и вовсе ничего не увидят.

Он назвал "распространенными клише", не имеющими ничего общего с действительностью, идеи о том, что заборы усиливают безопасность.

"На самом деле, именно открытое пространство формирует безопасную среду. Весь мировой опыт это подтверждает", - заявил Кузнецов.

Он напомнил, что градостроительная политика Москвы в последние годы направлена на создание большого числа открытых общественных пространств, которые становятся точками притяжения людей, местом проведения свободного времени и досуга.

"Эти же принципы закладываются и в стандарты городской застройки, формирования новых районов и кварталов, в том числе и по программе реновации", - отметил архитектор.

В октябре 2019 года в комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы сообщали, что количество нарушений, связанных с незаконной установкой заборов и шлагбаумов в Москве, снизилось в два раза по сравнению с показателями прошлого года.

Москва Сергей Кузнецов

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