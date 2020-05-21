Работодатели в Москве смогут оформлять и аннулировать пропуска на работников

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Работодатели в Москве смогут оформлять и аннулировать пропуска на работников, в том числе иностранцев, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина.

"С 21 мая 2020 г. для передвижения по территории города Москвы с использованием любых видов транспорта в целях осуществления трудовой деятельности или оказания услуг по гражданско-правовым договорам цифровой пропуск может быть оформлен работодателем для работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра и правительства Москвы", - говорится в указе мэра в четверг.

При этом "использование личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра и правительства Москвы является обязательным для оформления цифровых пропусков работников, не имеющих паспорт гражданина Российской Федерации".

Также работодатель "вправе аннулировать цифровые пропуска работникам, присутствие которых на рабочих местах не требуется, с использованием личного кабинета юридического лица".

Для оформления цифрового пропуска работодатель обязан сообщить свои наименование, ИНН, ФИО работника, серию и номер его паспорта или другого удостоверяющего документа, номер его телефона и по желанию e-mail, номер транспортного средства или электронной проездной карты.

В целом работодатели обязаны минимизировать очное присутствие работников на рабочих местах. При появлении вопросов, связанных с оформлением пропусков, можно воспользоваться специальными сервисами на портале i.moscow.