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Вендинговые операторы предложили установить 20 тыс. автоматов в жилых домах Москвы

Вендинговые операторы предложили установить 20 тыс. автоматов в жилых домах Москвы
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Вендинговые операторы попросили мэрию Москвы ввести упрощенный порядок установки торговых автоматов в жилых домах столицы, при этом участники рынка обещают запустить в домах 20 тыс. автоматов до конца года, пишет в пятницу "Коммерсантъ".

С такой просьбой руководители Национальной ассоциации автоматизированной торговли и Союза операторов торговых автоматов обратились к директору департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексею Фурсину, "Ъ" ознакомился с копией письма.

Авторы обращения предложили разрешить устанавливать автоматы с продуктами и напитками в подъездах или иных помещениях жилых домов по решению собственников без аукционов и арендной платы. Коммуникации должны предоставить органы местного самоуправления, говорится в письме. В обращении указывается, что такие меры помогут развитию сети вендинговых аппаратов, что особенно актуально в период коронавируса.

В столичном департаменте предпринимательства "Ъ" сообщили, что изучили письмо и уже ответили, но подробностей раскрывать не стали. В департаменте торговли и услуг Москвы комментировать данную тему не стали.

Источник издания в столичной мэрии усомнился в возможности реализации этой инициативы на практике, отметив, что автоматы могут затруднять проход к домам, что угрожает пожарной безопасности. Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская также скептически отнеслась к такой идее, обратив внимание, что для обслуживания вендинговых аппаратов придется давать доступ в подъезды сотрудникам операторов.

Операторов торговых автоматов включили в список пострадавших отраслей из-за коронавирусного кризиса. С закрытием офисов и переводом множества сотрудников на "удаленку" большую часть вендинговых аппаратов пришлось закрыть. На этом фоне ряд ритейлеров, в частности, "Вкусвилл" и "Азбука вкуса" начали устанавливать торговые автоматы в подъездах жилых домов. В настоящее время в Москве и Петербурге работает более 20 таких аппаратов.

Москва Алексей Фурсин Союз операторов торговых автоматов

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