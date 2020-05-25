Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:26Заразились
на 25.05В России 353 427+8 946В мире 5 407 613+97 251

Дом личного врача Петра I выставлен на торги в Москве

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - "ДОМ.РФ" проведет конкурс по продаже расположенного в центре Москвы объекта культурного наследия федерального значения "Палаты XVII века", также известным как "Дом Анны Монс", говорится в сообщении компании.

Как отмечается, здание площадью 1 173 кв.м находится по адресу: ул.Бауманская, вл.53, стр.8. "Это единственный сохранившийся жилой дом Немецкой слободы. Каменные палаты принадлежали семье врачей Ван-дер-Гульстов, являвшихся придворными лекарями царей Алексея Михайловича и Петра I. По легенде, здание также связано с именем царской фаворитки - Анны Монс", - говорится в сообщении.

Дом долгое время не использовался и в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии. Его собственник обязуется провести противоаварийные и реставрационные работы, а также приспособить палаты к современному использованию. Все эти действия должны быть согласованы с Мосгорнаследием.

Начальная стоимость лота составляет 39,7 млн рублей, задаток - 7,94 млн рублей. Конкурс в электронной форме по продаже здания с одновременным предоставлением в аренду земельного участка под ним площадью 549 кв.м намечен на 5 июня. Заявки на участие в торгах можно подавать до 1 июня.

ДОМ.РФ Палаты XVII века Дом Анны Монс Петр I Москва

Новости

Троих участников перестрелки на юге Москвы привлекут к уголовной ответственности

Гидрометцентр объявил о приходе тепла в Москву после аномальных холодов

Восемь человек задержаны, двое ранены после конфликта со стрельбой на юге Москвы

Восемь человек задержаны, двое ранены после конфликта со стрельбой на юге Москвы
Пандемия коронавируса

Суточная смертность от COVID-19 в Москве достигла минимума с 6 мая

Что случилось этой ночью: понедельник, 25 мая

Один человек ранен при стрельбе на Каширском шоссе

СМИ узнали о задержании троих человек после перестрелки на юге Москвы

В подмосковном Минздраве заявили, что госпиталь "Крокус Экспо" всем обеспечен

На западе Москвы голый мужчина облил прохожего краской и спрятался в цистерне

Жалобы медиков госпиталя в "Крокус Экспо" привели к прокурорской проверке

Жалобы медиков госпиталя в "Крокус Экспо" привели к прокурорской проверке
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');