Дом личного врача Петра I выставлен на торги в Москве

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - "ДОМ.РФ" проведет конкурс по продаже расположенного в центре Москвы объекта культурного наследия федерального значения "Палаты XVII века", также известным как "Дом Анны Монс", говорится в сообщении компании.

Как отмечается, здание площадью 1 173 кв.м находится по адресу: ул.Бауманская, вл.53, стр.8. "Это единственный сохранившийся жилой дом Немецкой слободы. Каменные палаты принадлежали семье врачей Ван-дер-Гульстов, являвшихся придворными лекарями царей Алексея Михайловича и Петра I. По легенде, здание также связано с именем царской фаворитки - Анны Монс", - говорится в сообщении.

Дом долгое время не использовался и в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии. Его собственник обязуется провести противоаварийные и реставрационные работы, а также приспособить палаты к современному использованию. Все эти действия должны быть согласованы с Мосгорнаследием.

Начальная стоимость лота составляет 39,7 млн рублей, задаток - 7,94 млн рублей. Конкурс в электронной форме по продаже здания с одновременным предоставлением в аренду земельного участка под ним площадью 549 кв.м намечен на 5 июня. Заявки на участие в торгах можно подавать до 1 июня.