Трансформатор на ТЭЦ загорелся на юге Москвы

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - На теплоэлектроцентрали на юге Москвы загорелся трансформатор, работает система автоматического тушения, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"На Востряковском проезде, 10 загорелся трансформатор на ТЭЦ. Работает система автоматического тушения", - сказал собеседник агентства.

Позднее источник добавил, что пожар на теплоэлектроцентрали локализован. По словам собеседника агентства, площадь возгорания составила 50 квадратных метров - в здании трансформаторной подстанции "горит воздушный выключатель 20 кВт".

Также он уточнил, что в результате пожара никто не пострадал. Отключений абонентов не было.

По адресу Востряковский проезд, 10 расположена ТЭЦ-26 (входит в "Мосэнерго", контролируемой OAO "Газпром"). Согласно данным на сайте "Мосэнерго", ТЭЦ-26 является крупнейшей теплоэлектроцентралью Москвы по размеру установленной электрической мощности. Электростанция обеспечивает теплоснабжение промпредприятий, общественных и жилых зданий с населением более 2 млн человек в районах Чертаново, Ясенево, Бирюлево, Марьино.