Власти Москвы окажут поддержку частным медицинским организациям

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Частные медицинские клиники в столице включены в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, и получат льготы от города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем личном сайте во вторник.

"В перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, включены частные медицинские клиники, которые столкнулись с существенным снижением количества пациентов. Многие люди в нынешних условиях откладывают плановые визиты к врачу", - написал Собянин.

По его словам, для поддержки частной медицины власти приняли решение продлить до 31 декабря срок авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу.

Кроме того, частные клиники, арендующие земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города Москвы, будут освобождены от арендной платы за период с 1 марта до окончания режима повышенной готовности, но не ранее 1 июля.