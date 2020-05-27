В подмосковном Чехове задержали шестерых жителей за стрельбу из автомата

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Полицейские задержали в подмосковном Чехове шесть человек, устроивших стрельбу из охолощенного оружия. Об этом сообщила в среду "Интерфаксу" начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она рассказала, что в дежурную часть ОМВД России по городскому округу Чехов поступило сообщение о нарушении тишины и стрельбе у одного из домов на улице Энергетиков. Сотрудники полиции приехали по этому адресу и обнаружили группу молодых людей, которые вели себя агрессивно. На неоднократные требования предъявить документы отвечали отказом, а также не подчинялись законным требованиям полицейских.

Нарушителей порядка доставили в отдел полиции для разбирательства. "Предположительно выстрелы производились из охолощенного автомата, который в настоящее время отправлен на исследование", - сказала Петрова.

В отношении одного местного жителя 2001 года рождения возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Остальные пятеро будут привлечены к административной ответственности, сообщила Петрова.